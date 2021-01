[컨콜]삼성전기 "갤럭시 S21 조기 출시 영향 크지 않다…1Q 본격 성장 기대"

[아시아경제 우수연 기자] 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 214,500 전일대비 2,500 등락률 -1.15% 거래량 651,784 전일가 217,000 2021.01.27 15:30 장마감 관련기사 [컨콜]삼성전기 "MLCC 가격 인상, 시장 수급·업계 동향 따라 유연한 대응할 것"[컨콜]삼성전기 "올해 1Q 전장용 MLCC 수주 전년비 20% 증가 예상"삼성전기, 작년 영업익 8291억원…전년比 11.9%↑ close 는 27일 지난해 4분기 실적 컨퍼런스콜을 통해 "작년 4분기 조기 출시된 갤럭시S21의 조기 출시에 따른 부품 선행 공급으로 관련 매출이 일부 발생했지만 규모가 크지 않아 큰 영향은 없었다"고 말했다.

이어 "올해 1분기에는 전략 거래선의 플래그십용 부품 본격 양산 및 보급형 제품의 고사양 스마트폰 부품 탑재 확대로 카메라 모듈 출하량은 전기 대비 크게 증가하고 전년 대비로도 성장할 전망"이라고 덧붙였다.

