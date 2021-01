[아시아경제 지연진 기자] 휴온스글로벌 휴온스글로벌 084110 | 코스닥 증권정보 현재가 27,850 전일대비 250 등락률 -0.89% 거래량 61,079 전일가 28,100 2021.01.27 15:30 장중(20분지연) 관련기사 휴온스, '베러덤MD크림' 홈페이지 오픈[e공시 눈에 띄네] 코스닥-14일휴온스, 보톡스 사업 분할…독립법인 만든다 close 은 보툴리눔독신을 이용한 치료제인 리즈톡스주100단위가 식품의약품안전처로부터 눈가 주름에 대한 품목허가를 받았다고 27일 공시했다.

해당 제품은 종전까지 미간주름 치료제에 대한 품목허가를 받았지만, 이번에 눈가 주름까지 치료할 수 있도록 확대된 것이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr