영화 '스포트라이트' 실제 모델, 워싱턴포스트 떠난다

마티 배런 WP 편집국장, 오는 2월 은퇴

임기 중 퓰리처상 10차례 수상

[아시아경제 권재희 기자] 영화 ‘스포트라이트’의 실제 인물로 꼽히는 마티 배런(66) 워싱턴포스트 편집국장이 오는 2월 말 물러난다.

배런은 도널드 트럼프 미국 전 대통령이 2017년 워싱턴포스트(WP)의 기사에 대해 비난하며 전쟁을 운운할 때 이에 굴하지 않고 "우리는 전쟁을 하는 것이 아니라 일을 하는 것이다"라고 일갈한 것으로도 유명하다.

배런 국장은 26일(현지시간) 전 직원들에게 보낸 이메일에서 2월 말 물러난다고 밝히며 "새 출발을 할 준비가 됐다"고 밝혔다. 이어 "WP를 미국의 필수 매체로 만든 수백 명의 기자와 함께 일한 것은 영광이었다"며 "민주주의를 보호하고 스스로에게 큰 의미가 있던 직업"이라고 덧붙였다.

2013년초 WP 편집국장으로 부임한 배런은 단독기사와 고품질 기사로 독자 및 구독자를 크게 늘렸다. 배런 국장이 2013년 WP에 합류한 해에 제프 베이조스 아마존 최고경영자(CEO)가 WP를 인수하며 더 많은 자금지원을 한 점도 WP의 사세확장에 기여했다. 당시 580여명 수준이던 WP 기자는 현재 1000여명이 넘는 것으로 파악된다.

CNN방송은 "WP가 이렇게 기자 수를 늘리며 영향력을 확장할 수 있었던 데는 단독기사와 필독기사로 온라인 구독자 유입에 성공했기 때문"이라고 분석했다.

배런 국장 임기 중 WP는 퓰리처상만 10차례 받았다. 미 당국이 아프가니스탄 전쟁의 진실을 숨기고 대중을 오도했다는 2019년 말 탐사보도는 당국 내부문서 확보를 위한 3년간의 법정투쟁 끝에 나왔다.

프레드 라이언 WP CEO는 "배런의 8년간의 리더십 아래에서 WP는 극적인 재기를 경험하고 새로운 저널리즘의 고지에 올라섰다"며 "편집국장으로서 보도의 영역을 크게 확대했고 훌륭한 보도에 영감을 줬고 멋진 디지털 전환을 이뤄냈고 전례 없는 수준으로 독자와 구독자 수를 늘렸다"고 평가했다.

한편 영화 ‘스포트라이트’의 실존인물로도 잘 알려져있다. 영화는 미 일간지 보스턴글로브가 가톨릭 사제의 성폭력 의혹과 이를 덮으려는 조직적 시도를 파헤친 실화를 배경으로 하는데, 당시 보스턴글로브 편집국장이 배런이었다. 배우 리브 슈라이버가 배런 국장을 연기했다. 이 영화는 2016년 아카데미 작품상을 받으며 인기를 끌었다.

