시진핑, "중한은 한배 탄 파트너"

문 대통령과 통화…협력 강조

靑 "시 주석 방한 등 계속 소통"

[아시아경제 베이징=조영신 특파원, 이지은 기자] 시진핑 중국 국가주석은 문재인 대통령과의 통화에서 중국과 한국은 중요한 협력 파트너라는 점을 강조했다.

이번 통화는 조 바이든 미국 대통령 취임 이후 문 대통령과의 전화통화를 앞두고 이뤄졌다. 바이든 대통령이 동맹을 통한 중국 압박 전략을 예고한 가운데 중국이 본격적으로 한국 끌어안기에 나섰다는 분석이 나온다.

27일 중국 관영 인민일보에 따르면 시 주석은 전날 오후 문 대통령과의 통화에서 "중국과 한국은 한배를 탄 파트너"라며 "상생협력을 지속적으로 확대, 양국 발전을 도모하자"고 밝혔다.

시 주석은 "양국은 지난해 상호 보완성과 잠재력을 확인했다. 중한 자유무역협정(FTA) 2단계 조속한 완료, 역내포괄적경제동반자협정(RCEP)의 신속한 발효, 중한일 자유무역지대 건설을 추진해야 한다"고 재차 양국의 경제협력을 강조했다.

시 주석은 중한 수교 30주년에도 의미를 부여했다. 시 주석은 "양국 관계는 심화 발전의 새로운 기회에 직면해 있다"고 했다. 인민일보는 문 대통령이 시 주석에게 "중국은 전염병과 싸우는데 성공했으며, 플러스 경제성장을 달성한 유일한 국가"라고 말했다고 전했다.

문 대통령이 또 "한국은 중국과 긴밀한 교류를 유지하고 경제, 문화, 전염병 등 다양한 분야에서 협력을 지속 추진할 것"이라고 시 주석에게 말했다고 인민일보는 덧붙였다.

한편 청와대는 전날 브리핑에서 "시 주석의 방한을 포함한 고위급 교류 활성화를 위해 계속 긴밀하게 소통하고 협력해 나가기로 했다"는 통화 내용을 전했다.

문 대통령이 한반도 정세와 관련해, 대화를 통한 문제 해결에 중국의 건설적인 역할을 당부했고 시 주석은 "남북-북미 대화를 지지한다"는 입장을 밝혔다는 것도 덧붙였다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr이지은 기자 leezn@asiae.co.kr