휴넷, 성장관리 앱 ‘그로우’ 다운로드 10만 돌파

목표계획 부터 실천, 응원까지…‘챌린저들의 언택트 놀이터’로 성장

[아시아경제 김희윤 기자] 교육기업 휴넷(대표 조영탁)은 성장관리 앱 '그로우(grow)'가 출시 5개월 만에 누적 앱 다운로드 수 10만을 돌파했다고 27일 밝혔다.

그로우는 휴넷이 출시한 개인 성장 지원 관리 앱이다. '비전 관리', '목표 관리', '감사 일기' 등 성공 습관을 돕는 기능을 담고 있다.

휴넷에 따르면 그로우는 '물 마시기', '일찍 일어나기', '플랭크 하기' 등 작은 생활습관부터 '책 100권 도전', '자격증 따기' 등 장기 목표에 이르기까지 다양한 목표와 실천 기록들을 남길 수 있다. 게시물들은 공개 여부에 따라 다른 사람들과 공유할 수 있으며, 상호 응원 및 공감 댓글, 게임 요소를 가미한 배지 획득 등을 통해 꾸준한 실천을 독려해준다.

특히 목표를 세우고 실천하는 과정을 짧은 글이나 사진으로 남길 수 있는 SNS와 같은 '피드' 기능이 강점이다.

그로우 관계자는 "회원 간 목표 실천 과정을 공유하고 응원해주는 소셜 커뮤니티 기능이 주효해 챌린저들의 언택트 놀이터 역할을 하고 있다"라고 설명했다.

조영탁 휴넷 대표는 "출시 5개월 만에 10만 명이 이용하는 서비스로 발전한 그로우를 통해 남녀노소를 불문하고 성장관리에 대한 관심과 애정을 확인할 수 있었다"며 "사소해 보일 수 있는 생활 습관과 목표, 감사가 회원들 간 긍정 에너지를 일으키는 원동력이 된 것 처럼 개인의 삶을 가치 있게 만드는 앱으로 발전시켜 나가겠다."라고 말했다.

