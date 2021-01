불스원, 차량 전문 공기청정기 ‘에어테라피 멀티액션 프로’ 출시

[아시아경제 이창환 기자] 불스원이 더 향상된 공기 청정 성능의 차량용 공기청정기 ‘에어테라피 멀티액션 프로(PRO)’를 출시한다고 27일 밝혔다.

이번에 출시한 ‘에어테라피 멀티액션 프로’는 한국 공기청정협회 CA 인증을 획득한 고성능 제품이다. 기존 제품 대비 151% 확대된 필터 여과 면적과 360도 흡착 설계로 전 방향 케어가 가능해 더욱 확실한 공기 청정 효과를 갖췄다.

불스원 ‘에어테라피 멀티액션 프로’에는 0.3마이크로미터(㎛) 크기의 미세입자를 99.95% 이상 차단해 주는 H13급 헤파(HEPA) 원단을 적용한 초미세먼지 집진필터가 적용됐다. 이에 미세먼지는 물론 눈에 보이지 않는 초미세먼지까지 효과적으로 걸러낼 수 있으며, 여기에 저소음 강력팬 장착의 최저 24.4데시벨(dB)로 소음 걱정 없이 차량에서 사용할 수 있도록 운전자를 생각한 제품이다.

또한 콤팩트한 디자인으로 컵홀더에 안정적으로 설치가 가능하며, 바람세기가 3단계로 조정되는 다이얼 타입을 적용해 운전 중에도 편리하게 조작할 수 있다.

장민혁 불스원 브랜드 매니저는 "협소한 공간에 설치해 사용하는 차량용 공기청정기는 제품 크기에 제한이 있기 때문에 무엇보다 필터의 공기 정화 능력을 꼼꼼히 따져봐야 한다"며 "CA 인증 획득으로 기술력을 검증 받은 불스원 에어테라피 멀티액션 프로를 믿고 사용해 보시길 바란다"고 전했다.

