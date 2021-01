[아시아경제 지연진 기자] 인트론바이오 인트론바이오 048530 | 코스닥 증권정보 현재가 25,250 전일대비 300 등락률 +1.20% 거래량 267,734 전일가 24,950 2021.01.27 11:15 장중(20분지연) 관련기사 인트론바이오, 주가 2만 6050원 (-9.71%)… 게시판 '북적'두 번째 ‘토종’ 치료제 쏟아진다! 임상 결과 발표 임박!!정부 대량확보한 ‘이것’! 최초 접종 시작했다! 지금 잡으면 오를 대장 株! close 는 지난해 매출액이 전년대비 444.30% 증가한 454억3300만원으로 잠정 집계됐다고 27일 공시했다.

이 기간 영업이익은 161억55000만원으로 흑자전환했고, 당기순이익은 공시되지 않았다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr