경주시, '경주학' 논문집·시사정책지 발간 … "지역 발전방향 제시"

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 경주시는 ㈔경주발전협의회(회장 최형대·이상윤)와 함께 '경주 연구 논문집 제28집'과 시사정책지 '경주 비전과 정책'을 발간했다고 27일 밝혔다.

'경주 연구 논문집 제28집'은 경주의 천재적인 근대화가 손일봉의 교육과 회화적 이상(고경래), 코로나19 바이러스로 달라진 소상공인 외식업체의 서비스품질이 고객만족에 미치는 영향 연구(김희연), 드론을 활용한 경주시 재난안전도시 시스템 구축에 관한 연구(손원배) 외 4건의 논문으로 구성돼 있다.

시사정책지 '경주 비전과 정책'에는 황금도시 경주브랜드로서 대표공원, 황성공원(황정환), 김유신 장군릉 일대를 반나절 역사관광 코스로(김신재) 외 3건의 비전·정책과 신라유전자(遺傳子)의 재발견(장춘봉) 외 2건의 특별기고문이 실려 있다.

'경주 비전과 정책'은 경주의 주요 발전 과제와 현안에 대한 정책대안을 제시하기 위해 각계 전문가들의 비평과 기고를 받아 편찬되며 연 2회 발간된다.

주낙영 경주시장은 "경주 발전과 관련된 다양한 분야의 연구를 담은 논문집과 시사정책지는 지역 정체성 확립과 미래 발전방향을 모색하는데 큰 도움이 될 것"이라고 했다.

한편 경주발전협의회는 1992년 '제1집 경주발전'을 발행한 이후 매년 '경주 연구 논문집'을 발간하고 있으며, 전문적이고 체계적인 '경주학' 정립에 노력하고 있다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr