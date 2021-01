한세드림, 설 맞이 전 브랜드 프로모션 실시

[아시아경제 이승진 기자] 유아동복 기업 한세드림이 다가오는 설을 앞두고 자사 전 브랜드가 참여하는 설 맞이 프로모션을 진행한다고 27일 밝혔다.

한세드림의 컬리수, 모이몰른, 플레이키즈프로, 컨버스키즈, 리바이스키즈 등 5개 브랜드가 참여하는 이번 행사는 2021년 봄 시즌 신상품을 대상으로 진행된다.

우선, 모이몰른은 최대 3만원의 할인 쿠폰을 제공하는 이벤트를 진행한다. 쑥쑥멤버십 회원등급에 따라 봄 신상품을 10만원 이상 구입하는 열매등급 회원에게는 3만원 할인, 새싹등급 회원에게는 2만원의 할인 쿠폰을 제공한다.

또한 쑥쑥멤버십 전체 회원을 대상으로 컬리수와 플레이키즈프로, 리바이스키즈 등 3개의 브랜드에서 모두 사용할 수 있는 할인 쿠폰도 제공될 예정이다. 컬리수는 10만원 이상 구매시 2만원 할인, 플레이키즈프로는 20만원 이상 구매시 2만원 할인, 리바이스키즈는 10만원 이상 구매시 1만원 할인을 제공받을 수 있다. 컨버스키즈도 구매 금액에 관계없이 20%의 할인을 제공한다.

아울러 모이몰른과 플레이키즈프로는 선물도 증정한다. 모이몰른은 전 고객을 대상으로 5만원 이상 구매 시 생활공작소와 협업해 제작한 손 소독제를 제공한다. 플레이키즈프로는 15만원 이상 구매 시 조던 카드지갑을 증정한다. 이번 할인 행사는 다음달 14일까지 진행된다.

은수빈 한세드림 마케팅팀 팀장은 “다가오는 설을 맞아 특별한 설빔 선물을 고민하고 있는 고객들을 위해 한세드림 봄 시즌 신상품을 대상으로 전 브랜드가 참여하는 고객 행사를 기획하게 되었다”며 “고품질의 제품을 더욱 합리적인 가격으로 만나볼 수 있는 이번 프로모션을 통해 소중한 우리 아이들을 위한 특별한 설 선물을 준비해 보시길 바란다”고 전했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr