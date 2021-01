애경산업, 르샤트라 실내건조 섬유유연제 출시

[아시아경제 이승진 기자] 애경산업은 세탁 후 실내건조 시 의류의 꿉꿉한 냄새 걱정을 덜어주는 ‘르샤트라 실내건조 섬유유연제’를 출시했다고 27일 밝혔다.

르샤트라 실내건조 섬유유연제는 사탕수수 유래 탈취성분을 함유해 섬유 속 남아있는 냄새 원인 물질을 제거해 향을 오랫동안 지속해 주는 것이 특징이다. 탈취·소취 효과가 있다고 알려진 소나무 잎, 편백나무, 유칼립투스 등 자연유래 성분을 저온에서 추출한 '저온 추출법’ 적용해 제품에 함유했다.

르샤트라 실내건조 섬유유연제는 프랑스 프로방스 ‘르샤트라’ 농장에서 직접 수확한 100% 내추럴 허브에센셜 오일을 함유해 깊고 풍부한 향을 은은하게 지속해주며 적은 사용량으로도 오랫동안 풍부한 향기를 유지해준다. 또한 피부를 생각해 파라벤 6종 등 걱정되는 성분을 함유하지 않았으며 피부자극테스트를 완료했다.

르샤트라 실내건조 섬유유연제는 원하는 취향에 따라 향기를 선택해 사용할 수 있도록 ▲‘선플라워 향’ ▲‘애플민트 향’ 등 2종으로 출시됐다. 르샤트라 실내건조 섬유유연제는 쿠팡, 이마트 등에서 만나볼 수 있다.

