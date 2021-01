SK㈜ C&C-람다256, 기업용 블록체인 모델 개발 '맞손'

[아시아경제 부애리 기자]SK㈜ C&C가 람다256과 기업용 블록체인 서비스 개발을 위한 업무협약(MOU)을 맺었다고 27일 밝혔다. 람다256은 블록체인 서비스 플랫폼 '루니버스' 운영사다.

양사는 공동 태스크포스(TF)를 구성하고 포인트 통합 서비스, 데이터 추적 서비스, 문서서비스 등을 활용한 '기업 범용 블록체인 서비스 모델' 개발에 나선다.

블록체인 플랫폼 '체인제트'와 람다256의 '루니버스' 플랫폼 간 기능·서비스 연계도 추진한다. 산업 수요를 반영한 서비스형 블록체인 BaaS(Blockchain as a Service) 공동 개발·운영은 물론 개별 기업 맞춤형 블록체인 시스템 개발에 상호 협력한다.

디지털 시대를 맞아 수요가 늘고 있는 전자 문서 사업을 비롯해 비대면 출입관리, 고객 포인트, 금융 등의 각종 마이 데이터 관련 사업들도 추진한다.

이기열 SK㈜ C&C 디지털플랫폼 총괄은 "제조·금융·유통·물류·서비스 등 주요 산업의 빠른 디지털 혁신을 뒷받침할 것"이라며 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황에서 블록체인에 기반을 둔 다양한 사회 안전망 구축을 돕고 더 나아가 블록체인 서비스, 기술 생태계 확장에도 노력하겠다"고 말했다.

박재현 람다256 대표이사는 "블록체인 기술을 활용한 코로나19 진단 검사, 백신 접종 인증 같은 실질적인 블록체인 성공 사례가 확산하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

