영등포구 ‘2020년 정보공개종합평가’ 2년 연속 우수기관 선정

행정안전부 주관 ‘2020년 정보공개종합평가’ 2년 연속 우수기관 선정...전국 587개 기관 대상 실시, 4개 분야에서 고루 높은 평가 달성...2021년도 수요자 중심의 투명하고 신뢰받는 정보공개제도 운영 포부 밝혀

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)가 행정안전부 주관 ‘2020년 정보공개종합평가’에서 우수 기관으로 선정됐다.

이번 2020 정보공개종합평가는 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관 등을 대상으로 전국 587개 기관에 대해 실시 2019년부터 2020년까지의 정보공개 운영실적 전반을 평가했다.

구는 ▲사전정보 ▲원문공개 ▲청구처리 ▲고객관리 등 4개 평가분야에서 고루 높은 평가를 받아 우수 기관으로 선정된 것이다.

특히 사전정보 공표 등록 건수, 원문공개의 충실성, 비공개 세부기준의 적합성 등 지표에서 10점 만점에 10점을 달성했다.

이로써 구는 2019년에 이어 2020년까지 2년 연속 ‘우수’ 등급을 획득했다. 고객만족도 점수 또한 상당히 우수한 수준을 보이고 있는 것으로 나타나 수요자 중심의 정보공개제도 운영에 적극적으로 임하고 있음을 다시금 입증했다.

구는 2021 정보공개제도 운영에 있어서도 ▲고객 정보수요 분석 ▲만족도 설문조사 ▲비공개 세부기준 확립 등을 통해 더욱 촘촘한 제도 운영으로 높은 구민 만족도를 이끌어낼 계획이다.

채현일 영등포구청장은 “정보공개제도는 구민의 알 권리를 보장하고, 구정 운영의 투명성을 높이는 중요한 제도”라며 “이번 평가결과를 바탕으로 잘한 점은 격려하고 부족한 부분은 지속적으로 점검 및 개선해 언제나 구민에게 신뢰받는 탁트인 영등포가 될 것”이라고 전했다.

