"천연 원목 느낌 그대로"...KCC글라스, '숲 강마루' 제품 라인업 확장

[아시아경제 이준형 기자] 종합 유리 및 인테리어 기업인 KCC글라스가 '숲 강마루 네이처'와 '숲 강마루 와이드'를 출시하며 강마루 제품 라인업을 확장했다고 26일 밝혔다.

프리미엄 강마루 제품으로 새롭게 출시된 숲 강마루 네이처는 천연 원목 느낌과 동시에 우수한 내구성, 높은 난방 효율도 원하는 소비자에게 최적화됐다. 유기화합물 방출량을 최소화한 건축 자재에 부여되는 HB 인증 최우수등급 크로바 5개를 획득하기도 했다. 총 8가지 색상의 패턴 디자인을 선택할 수 있어 취향에 따른 다양한 연출이 가능하다.

함께 출시된 숲 강마루 와이드는 기존 강마루 제품과 비교해 넓은 규격을 적용해 공간을 보다 크고 넓어 보이게 한다. 화이트 톤의 '프레시 화이트', 원목 색상의 '텐더 브라운' 등 총 4가시 색상의 패턴 디자인으로 구성됐다.

강화마루와 합판마루의 장점을 결합한 강마루는 내구성과 함께 난방 효율도 잡은 것이 특징이다. 특히 KCC글랏의 강마루는 1급 내수 합판에 고강도 특수 HPM(High Pressure Melamine) 필름을 적용해 긁힘에 강하고 습기로 인한 변형이 거의 없는 등 우수한 내구성을 갖고 있다.

KCC글라스 관계자는 "집에서 머무는 시간이 늘며 고급스럽고 다양한 형태의 바닥재에 대한 수요도 함께 늘 것으로 예상된다"면서 "소비자의 니즈에 부응하는 바닥재 제품 라인업을 지속적으로 확장해 나갈 것"이라고 밝혔다.

