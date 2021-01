삼성바이오, 지난해 영업익 2928억원…전년比 219% ↑

연 매출 사상 첫 1조원 돌파

[아시아경제 김지희 기자] 삼성바이오로직스는 2020년 연간 기준 매출 1조1648억원, 영업이익 2928억원을 기록했다고 26일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출과 영업이익이 각각 66%, 219.3% 증가했다.

특히 삼성바이오로직스는 지난 2011년 4월 창립 이래 9년 만에 연 매출 1조원을 돌파했다. 1,2,3 전체 공장 가동률 상승으로 매출과 영업이익이 모두 지난해보다 늘었다. 영업이익률은 영업레버리지 효과로 2019년 13%에서 2020년 25%로 2배 가까이 증가했다.

지난해 삼성바이오로직스는 GSK사의 6억2700만 달러를 포함해 전년 대비 2.5배 수준인 17억800만 달러를 수주하는 등 성과를 냈다. 삼성바이오로직스 관계자는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 팬데믹으로 인한 어려운 환경 속에서도 비대면 실시간 가상 투어를 통해 글로벌 규제 기관의 실사 및 검사를 지원하는 등 신속한 대응을 통해 전사적 수주역량을 강화한 것이 주효했다"고 설명했다.

한편 지난해 4분기 매출은 3753억원으로 분기 기준 역대 최고 실적을 달성했다. 공장 가동률 향상과 일부 코로나19 치료제가 매출에 반영되며 3분기 대비 36.7%(1007억원) 증가했다. 같은 기간 영업이익은 3분기 대비 63.8% 늘어난 926억원을 기록했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr