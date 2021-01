서정협 권한대행 "인권위 결과 겸허히 수용…재발방지 대책 적극 시행"

"2차 가해와 소모적 논쟁 중단해 달라" 요청…피해 직원 적극적인 보호 방안도 마련

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 고(故) 박원순 전 서울시장과 관련한 전일 국가인권위원회 조사 결과와 관련해 반성과 성찰의 자세로 겸허히 받아들이고 재발방지대책을 적극 시행하겠다고 밝혔다.

26일 서정협 서울특별시장 권한대행은 이날 오후 입장문을 통해 "어제 국가인권위원회는 6개월간 직권 조사를 마무리하고 결과를 발표했다"면서 "서울시는 이번 사건의 책임있는 주체로서 인권위 조사 결과를 반성과 성찰의 자세로 겸허히 받아들인다"고 밝혔다.

이어 "이번 사건으로 고통의 시간을 보내고 계신 피해 직원과 가족들, 그리고 큰 심려와 실망을 안겨드린 시민 여러분께 정중히 사과드린다"고 말했다.

서 권한대행은 그러면서 "국가인권위원회 조사 결과가 나온 만큼 피해자에게 상처를 더하는 2차 가해와 소모적 논쟁을 중단해 주실 것을 간곡히 요청드린다"고 덧붙였다.

국가인권위원회가 이번 조사 결과 발표를 통해 대책마련을 권고한 만큼 권고사항을 엄격하게 이행하겠다고 밝혔다.

서 권한대행은 "서울시는 국가인권위원회의 조사결과를 쇄신의 계기로 삼아 재발 방지에 만전을 기하겠다"면서 "서울시 성차별, 성희롱 근절 특별대책을 차질 없이 시행하는 한편 추가 대책을 마련해 국가인권위원회 권고사항을 엄격히 이행하겠다"고 강조했다.

아울러 "무엇보다 피해자가 다시 평온한 일상으로 복귀할 수 있도록 피해 직원의 의사를 최우선으로 적극적인 보호방안을 마련하고 2차 피해 방지를 위한 구체적인 대책을 시행하겠다"고 덧붙였다.

서울시 조직 전반을 살피고 신뢰 회복을 위해 노력하겠다는 다짐도 전했다. 서 권한대행은 "조사결과를 자정의 발판 삼아 조직 전반을 살피겠다"면서 "모든 직원의 인권이 보장되는 성평등한 일터로 거듭날 수 있도록 관행이라는 이름으로 반복되고 있는 문제가 없는지 내외부의 현실도 엄정히 살피도록 하겠다"고 말했다.

이어 "서울시는 성평등 도시라는 흔들림 없는 목표 아래 시민 신뢰 회복과 피해자의 조속한 일상 복귀를 위한 모든 노력을 기울이겠다"고 강조했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr