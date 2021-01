[아시아경제 이기민 기자] 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 253,500 전일대비 6,500 등락률 -2.50% 거래량 1,748,370 전일가 260,000 2021.01.26 15:19 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜]현대차 "아이오닉5, 오는 3월 말 유럽시장 첫 출시"현대차 작년 영업익 2.78조원, 코로나 뚫고 선방했다(종합)[컨콜]현대차 "올해 美 시장점유율 4.8% 목표…SUV·제네시스 확대" close 는 26일 열린 2020년 4분기 경영실적 컨퍼런스콜에서 "2020년말 기준 자동차 부문 유동성 12조원 규모"라면서 "지난해는 모두에게 쉽지 않았던 해로 적극적 유동성 확보 위해 리스크 대비해 왔다"고 설명했다.

