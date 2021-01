홍남기 "올해 對日 우선순위 20대 핵심품목 공급 안정화"

[세종=아시아경제 김현정 기자] 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 소재·부품·장비(소부장) 산업과 관련, 올해 대일(對日)우선순위 20대 핵심품목 공급 안정을 완료하겠다고 26일 말했다.

홍 부총리는 이날 서울 중소기업중앙회에서 소재·부품·장비 경쟁력강화위원회를 열고 "지난해 3대 품목 공급 안정 완료에 이어 올해는 대일 우선순위 20대 핵심품목 공급 안정을 확실히 완료하겠다"며 이 같이 밝혔다.

그는 "2024년까지 전체 대일(對日) 100대 핵심품목 공급 안정화를 흔들림 없이 달성하겠다"면서 "소부장 공급 안정화에만 그치지 않고 '밸류체인 조성자'로서 글로벌 밸류체인에 선제적으로 진출하겠다"고 강조했다. 이어 "그간 국내 기업 중심으로 이뤄진 협력사업을 해외 수요기업·연구기관을 포함한 글로벌 협력으로 확대 추진해나갈 것"이라고 덧붙였다.

또한 "미래 성장동력의 양대 축인 '한국판 뉴딜, BIG3(미래차·바이오헬스·시스템 반도체)+DNA(데이터·네트워크·AI)'와 소부장 주요 정책 간 연계도 더 강화하겠다"며 "연구개발(R&D), 특화단지, 으뜸기업, 협력사업 등 소부장 주요 정책 추진시 디지털·그린 뉴딜과 BIG3, DNA 분야 활용도를 적극적으로 감안하겠다"고 말했다.

특히 미래차 통신용 송수신 소재부품, 바이오·의료용 타이타늄 소재, 전기차 인버터용 시스템 반도체 등 BIG3 핵심품목 개발을 위한 4건의 수요·공급기업 간 협력사업을 우선 승인하겠고 밝혔다. 정부는 승인한 사업들에 대해 R&D와 자금, 세제, 인력·인프라, 환경·노동 규제 특례 등을 지원할 방침이다.

올해 협력사업 승인 전체 목표는 '20개+α'로 설정했다. 홍 부총리는 "협력사업들이 성공적으로 추진되면 2025년까지 1조4000억원 규모의 민간투자 유인은 물론 해당 BIG3 분야 시장 확대에도 크게 기여할 것"이라고 기대했다.

앞선 소부장 경쟁력 강화 정책에 대해서는 "소부장 핵심품목의 공급 안정화가 뚜렷하게 개선됐다"며 "일본 수출 규제에도 생산 차질은 발생하지 않았고 오히려 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에도 반도체 수출은 증가세를 보였다"고 진단했다. 이어 "소부장 경쟁력 강화 정책이 일관되게 추진될 수 있는 제도적 장치가 성공적으로 안착되고, 산업 생태계 내에서 자발적인 '연대와 협력' 움직임이 크게 확산됐다"고 자평했다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr