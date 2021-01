[골프토픽] ‘아메리칸익스프레스 챔프’ 김시우 "세계랭킹 48위 안착"

[아시아경제 김현준 골프전문기자] ○…"96위→ 48위."

김시우(26ㆍCJ대한통운)의 세계랭킹 ‘톱 50’ 진입이다. 25일 오후(한국시간) 공식 발표된 주간 골프 세계랭킹에서 2.28점을 받아 단숨에 48위로 치솟았다. 이날 오전 미국 캘리포니아주 라킨타 스타디움코스(파72)에서 끝난 미국프로골프(PGA)투어 아메리칸익스프레스(총상금 670만 달러) 우승으로 포인트를 확보했다. 4대 메이저와 월드골프챔피언십(WGC)시리즈 등 특급매치 출전이 가능한 자리라는 게 의미있다.

더스틴 존슨(미국)과 욘 람(스페인), 저스틴 토머스, 콜린 모리카와(이상 미국)가 여전히 ‘톱 4’, 타이렐 해튼(잉글랜드)이 유러피언투어 2021시즌 개막전 아부다비 HSBC챔피언십(총상금 800만 달러)을 제패해 5위에 합류했다. ‘돌아온 골프황제’ 타이거 우즈(미국)는 44위 그대로다. 한국은 임성재(23)가 17위, 안병훈(29) 73위, 강성훈(34ㆍ이상 CJ대한통운) 95위 순이다.

