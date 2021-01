"모든 것이 달라졌다."

타이틀리스트 2021년형 프로v1 & 프로v1x(사진)다. "코어부터 커버, 딤플 디자인까지 골프공을 구성하는 모든 부문에서 진일보했다"는 자랑이다. 진보된 2.0 ZG 프로세스 코어와 하이 플렉스(High-Flex) 케이싱 레이어 조합이 빠른 스피드와 함께 향상된 비거리를 제공하고, 부드러운 캐스트 우레탄 엘라스토머 커버가 그린사이드 스핀양을 높여 준다.

2011년 이후 10년 만에 완전히 새로운 딤플 패턴 디자인이 적용됐다. 다양한 사이즈가 골프볼 표면 커버리지를 한층 정교하게 만들고, 더욱 긴 비거리와 일관된 볼 비행으로 이어진다. 프로v1은 스피드와 스핀, 타구감이 압도적이고, 프로v1x는 최적의 볼 비행과 함께 상대적으로 ‘드롭-앤-스톱’ 컨트롤에 더욱 초점을 맞췄다. 공식 대리점에서 살 수 있다. 자세한 내용은 홈페이지에서 안내한다.