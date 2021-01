고병원성 조류인플루엔자(AI) 확산으로 달걀 가격이 크게 오르고 있는 25일 인천국제공항 아시아나항공 화물터미널에서 관계자들이 미국산 달걀을 옮기고 있다. 이날 아시아나항공은 AI 확산 탓에 부족해진 국내 달걀 공급 상황을 해소하기 위한 정부의 긴급 요청에 따라 미국산 달걀 20여톤을 미국 시카고~인천 노선을 통해 운송했다. /문호남 기자 munonam@

