[아시아경제 김효진 기자] 광주은행은 KJ카드 개인고객을 대상으로 오는 2월14일까지 ‘2021 설맞이 이벤트’를 실시한다고 25일 밝혔다.

이번 이벤트는 ▲풍성한 설명절 되소 ▲온라인업종도 문제없소 ▲따뜻한 마음 전하소 ▲무이자로 나누소 등 4가지로 진행된다.

이벤트별로 200~1000명의 고객에게 모바일쿠폰, 부분 무이자 할부 혜택 등을 제공한다. 자세한 내용은 광주은행 홈페이지 또는 광주은행 고객센터에서 확인할 수 있다.

한편 광주은행 KJ카드는 개인회원 고객을 대상으로 2021년 한해 동안 ‘100일의 약속’ 이벤트를 실시한다. 이벤트 응모 후 100일과 응모 전 100일을 비교해 100만원 이상 추가 이용 시, 신용카드 응모 고객에게는 1만원을 캐시백하고 체크카드 응모 고객에게는 5000원을 캐시백 한다.

