[아시아경제 원다라 기자] 우리은행이 영업점에 안면인식 발열체크기를 설치했다.

우리은행은 영업점 400여곳에 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 감염 예방을 위한 안면인식 발열체크기를 도입했다고 25일 밝혔다.

우리은행 관계자는 "내점 고객이 많은 400여곳에 우선 도입했다"면서 "향후 타 영업점에 대한 설치도 검토할 것"이라고 말했다.

한편 우리은행은 '코로나19 위기대응 태스크포스팀(TFT)'을 운영 중으로 작년 4월에 전국 모든 영업점 고객창구에 투명 칸막이를 선제적으로 설치했으며, 영업점 내부 및 365자동화코너를 주기적으로 방역하고 있다.

