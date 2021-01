[아시아경제 최동현 기자] 24일 대전의 종교 관련 비인가 교육시설에서 100명이 넘는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 나왔다.

24일 대전시에 따르면 중구 TCS국제학교 학생인 전남 순천 234번과 경북 포항 389번이 확진된 데 이어 대전에서 학생과 교직원 125명이 더 확진 판정을 받았다.

TCS국제학교는 IM선교회가 운영하는 비인가 교육시설이다.

방역 당국은 기숙사에서 전남 순천과 포항 확진자와 함께 생활한 학생과 교직원 146명의 검체를 채취했고 이 가운데 125명이 확진됐다. 3명은 미결정 상태다.

선교사 육성 등을 목표로 하는 이 학교에는 학생 122명과 교직원 37명 등 159명이 다니고 있다.

