'바람문 색깔 취향대로' 삼성, 비스포크 무풍에어컨 신제품 출시

[아시아경제 김혜원 기자] 삼성전자가 2021년형 무풍에어컨 신제품을 24일 공개했다.

삼성전자는 이날 '무풍갤러리' 신제품을 출시한 데 이어 내달 5일 '비스포크' 디자인을 적용한 '무풍클래식' 신제품을 선보일 예정이다.

무풍갤러리는 무풍에어컨의 최상위 라인업으로 강력한 냉방 성능은 물론 전면에 바람문을 없앤 고품격 디자인을 갖춘 제품이며 무풍클래식은 삼성 독자의 무풍냉방 등 탁월한 냉방 성능을 구현하는 무풍에어컨의 기본 라인업이다.

가구 같은 디자인의 2021년형 무풍갤러리, AI 기반 위생관리 강화

삼성전자는 2021년형 무풍에어컨 중 가장 먼저 출시한 무풍갤러리에 새로운 디자인과 인공지능(AI) 기반 위생·편의 기능을 강화했다.

무풍갤러리는 전면부에 'V'자 형태의 격자 무늬가 돋보이는 '쉐브론 메탈 아트 패널'을 도입했다. 이 패널은 '쉐브론 다크'와 '쉐브론 라이트' 2가지 색상으로 출시됐다.

또한 소비자가 손쉽게 교체해 다양한 인테리어 효과를 연출할 수 있는 제품 하단부 '아트 패널'에는 '트러플 브라운'을 추가해 총 10종의 색상을 준비했다.

무풍갤러리는 직바람을 없애고 소비전력을 줄여주는 무풍냉방뿐 아니라 서큘레이터 팬을 활용해 사각지대 없이 급속 냉방을 구현하는 '하이패스 서큘 냉방' 기능을 갖춘 것이 특징이다.

여기에 AI 기술로 알아서 제품을 간편하게 관리해주는 '이지케어 AI' 기능과 필요 시 소비자가 직접 눈으로 확인하며 제품을 관리할 수 있도록 하는 '이지케어 셀프' 기능도 탑재했다.

이지케어 AI는 ▲에어컨 내부 습도를 감지해 사용자 니즈에 맞게 건조 옵션을 제공하는 '맞춤 건조' ▲열교환기에 영하 20℃의 아이스캡슐을 만들어 표면에 붙은 오염물을 얼린 뒤 해동해 기기 외부로 배출해주는 '워시클린' ▲고장을 사전에 방지하기 위해 자동으로 모터, 센서, 실내외기, 냉매 등에 대한 상태를 진단해 사용자에게 알려주는 'AI 진단' 기능으로 구성됐다. 특히 워시클린 기능을 사용하면 황색포도상구균과 대장균 등 유해 세균을 90% 이상 제거할 수 있다.

이지케어 셀프는 ▲소비자가 직접 제품 내부를 관리할 수 있도록 전면 패널과 내부 팬을 손쉽게 여닫을 수 있는 '이지오픈 패널', 이지오픈 팬' 구조 ▲필터를 분리해 물로 씻을 수 있는 '필터 안심 물세척' 등으로 구성됐다.

2021년형 무풍갤러리에는 PM1.0 필터와 e-HEPA 필터를 활용해 유해 세균(대장균, 황색포도상구균)을 99% 이상 살균하고 바이러스를 99% 이상 없애는 '청정안심필터' 시스템도 적용했다.

무풍갤러리는 빅스비와 스마트싱스를 통한 다양한 AI 기능도 적용했다. ▲스마트폰의 위치 기반 기술을 활용해 사용자가 집에 도착하기 전에 청정과 냉방을 미리 가동해 주는 '웰컴케어' ▲에어컨 동작 후 환기가 필요한 시점을 알려주는 '환기 알람' ▲와이파이에 연결하지 않아도 음성 명령을 수행할 수 있는 '온 디바이스 빅스비' ▲에어컨의 스피커를 통해 팟캐스트 감상이 가능한 '빅스비 스트리밍' 등이 탑재돼 있다.

비스포크 디자인으로 재탄생한 비스포크 무풍클래식

다음달 5일부터 판매하는 비스포크 무풍클래식은 비스포크 가전에 도입해 인기를 얻었던 5가지 색상을 바람문 패널에 적용한다.

5가지 색상은 스카이블루·펀그린·핑크·새틴 그레이·새틴 베이지 등으로, 비스포크 가전끼리 조화로운 인테리어를 연출할 수 있다. 특히 바람문 패널은 소비자 취향과 인테리어에 맞게 다른 색상으로 교체가 용이한 구조로 설계됐다.

비스포크 무풍클래식 역시 AI 기술로 제품을 자동 관리해주는 이지케어 AI 기능과 직접 물세척이 가능한 필터를 적용해 꼼꼼한 위생관리가 가능하다.

무풍갤러리의 출고가(설치비 포함)는 냉방면적(56.9~81.8㎡)에 따라 307만~654만원(단품 기준)이며, 비스포크 무풍클래식은 냉방면적(56.9~62.6㎡)에 따라 247만~307만원(단품 기준)이다.

최영준 삼성전자 생활가전사업부 상무는 "최근 에어컨은 냉방·제습·공기청정 등 다양한 기능을 갖춰 일년 내내 쓰는 사계절 제품으로 각광 받고 있다"며 "특히 올해 새롭게 출시하는 비스포크 무풍에어컨은 냉방 성능뿐 아니라 집안 인테리어와 잘 어울리는 디자인과 청결한 제품 관리를 중요시하는 소비자들에게 최적의 선택이 될 것"이라고 말했다.

