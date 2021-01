과목별 전문가 공부 멘토링…유튜브 '공부원정대' 50편 공개

고전인문아카데미 유튜브 채널에 25일 공개

[아시아경제 한진주 기자] 서울시교육청이 유튜브로 청소년 대상 인문·사회·과학 분야 특강 50편을 공개한다.

25일 서울시교육청은 '멘토와 함께 떠나는 공부 원리 원정대(이하 공부 원정대)' 특강 50편을 유튜브를 통해 공개한다. 지난해 10월에 이어 2차로 공개되는 이번 특강은 방학을 이용해 신학기를 준비하고 학습 계획을 세울 때 활용할 수 있는 과목별 공부법도 제공한다.

공부 원정대는 국어, 영어, 수학, 사회, 과학 등 대학수학능력시험 과목과 인문학을 접목해 과목별 전문가가 공부의 본질과 원리를 알기 쉽게 설명하는 내용으로 진행된다. 또한 대학 진학 후 공부법, 진로정보, 공부에 도움이 되는 책 등 다양한 정보를 소개한다. 단순히 시험 성적을 높이는 기술이 아닌 ‘왜, 무엇을, 어떻게’ 공부해야 하는지 스스로 깨우칠 수 있는 기회가 될 예정이다.

유튜브 강의는 ▲인문편(국어, 영어, 한문, 논술) ▲사회편(세계사, 한국사, 사회·철학) ▲과학편(수학, 물리학, 지구과학, 생명과학, 화학, 생태학) 등 13개 강좌 50편으로 구성된다. 과목별로 ‘공부란 무엇인가-공부의 원리-공부의 매력-공부의 미래’ 등 공부의 본질과 쓸모, 확장법을 다룬다. 서울시교육청 고전인문아카데미 유튜브 채널에서 누구나 자유롭게 시청 가능하다.

멘토로 참여하는 강사는 ▲김나정(소설가, 시나리오 작가) 지난영(한국산업기술대 영어전담교수) ▲안나미(성균관대 초빙교수)▲이창후(성균관대 초빙교수) ▲심용환(역사N교육연구소장) ▲김선아(이화여대 역사학과 박사) ▲조현수(능인대학원대학교 교수) ▲손정숙(에듀테크 컨설턴트) ▲소중호(IBS 지하실험연구단 선임기술원) ▲이선화(IBS 다차원 탄소재료연구단 연구위원) ▲이은경(IBS 시냅스 뇌질환연구단 선임연구원) ▲이미리내(극지연구소지권연구본부 선임연구원) ▲김상규(KAIST 생명과학과 교수)다.

조희연 서울시교육감은 "코로나19로 인해 많은 청소년들이 학업과 진로 설계에 어려움을 겪고 있다"며 "현장에서 다양한 연구와 활동 중인 멘토들의 알토란 같은 강의를 통해 공부가 우리의 삶에 어떤 의미를 가질 수 있는지 공부 회로를 재설정할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr