이낙연, 박영선·우상호와 동행하며 "3차 지원금으로 충분하지 않다는 것 안다"

[아시아경제 나한아 기자] 더불어민주당 이낙연 대표가 코로나19 재확산에 따른 경기 악화와 관련해 "재정의 적극적인 역할을 정부와 잘 협의해가면서 늦지 않게, 유연하게 민생을 돕겠다"라고 밝혔다.

이 대표는 오늘(23일) 남대문시장을 방문해 상인 간담회를 가진 후 기자들과 만나 "3차 재난지원금이 지급되고 있는데, 충분하지 않다는 것을 아프도록 알고 있다"라며 "방역은 방역대로 차질 없이 진행되도록 도우면서, 자영업자와 소상공인의 고통을 조금이라도 더 빨리 덜어드리기 위해 최선의 노력을 다하겠다"라고 강조했다.

이 대표는 이날 함께 동행한 당내 서울시장 주자인 박영선 전 중소벤처기업부 장관과 우상호 더불어민주당 의원을 차례로 호명하며 "두 분 모두 서울시를 어떻게 좋게 만들겠다는 꿈을 오래전부터 가져오고 준비해온 분들"이라고 소개했다.

박 전 장관은 "중소벤처기업부에서 했던 스마트상점과 소상공인 디지털화가 진전됐는지 볼 수 있어서 의미 있었다"라며 "전통시장의 디지털화와 온라인화에 박차를 가해 남대문시장을 글로벌화된 전통시장으로 만들겠다"라고 전했다.

우 의원은 "상인들의 말씀을 듣고 시장을 돌아보면서 가슴이 먹먹했다"라며 "힘든 사람들의 눈물을 닦아주고, 손을 내밀어 희망을 만들어주는 것이 당의 역할"이라고 강조했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr