방탄소년단 팔로잉한 해리스 부통령 … 애청곡 목록에도 '보이 위드 러브'

[아시아경제 나한아 기자] 카멀라 해리스 미국 부통령이 그룹 방탄소년단(BTS)의 트위터 계정을 팔로잉하고 애청곡 목록에 '보이스 위드 러브'(Boy With Luv)가 있는 것으로 확인되면서 BTS 팬클럽 '아미'(ARMY) 회원들이 뜨거운 반응을 보였다.

22일(현지 시각) 미 음악 매체 빌보드 등에 따르면 해리스 부통령은 취임 이후 개설한 공식 트위터에서 777개 계정을 팔로잉했는데 여기에 방탄소년단도 포함됐다.

빌보드는 "해리스 부통령이 방탄소년단의 열성 팬일지도 모른다"라며 "팬클럽 '아미'의 일원이 될 수도 있다"라고 전했다. 해리스 부통령이 방탄소년단을 팔로잉한 것은 일부 네티즌에 의해 처음 포착됐고 이후 BTS 팬들에게 순식간에 알려졌다.

또 한 네티즌은 해리스 부통령의 애청곡 목록에 방탄소년단 노래가 있다는 사실을 알리면서 해리스 부통령의 '스포티파이 여름 플레이리스트'에 방탄소년단의 '보이 위드 러브'(Boy With Luv)가 있는 것을 캡처해 트위터에 올렸다.

이어 온라인에서는 "해리스 부통령이 방탄소년단 팬이라는 사실이 입증됐다"라는 반응이 속출했고, 해리스 부통령이 '아미' 회원으로 이미 활동하고 있을 것이란 추측도 나왔다.

한편 해리스 부통령은 자신이 방탄소년단 팬이라고 공개적으로 밝힌 적은 없다.

