EU 의회, 중국 인권탄압 규탄 결의안 채택…투자협정에 제동

[아시아경제 최동현 기자] 유럽연합(EU) 의회가 중국 정부의 인권 탄압 문제를 거론하며 양측의 투자협정에 제동을 걸었다.

AFP통신에 따르면 EU 의회는 21일(현지시간) 중국 정부의 홍콩 시민운동가들에 대한 탄압을 규탄하는 결의안을 채택했다.

EU 의회는 결의안에서 경찰을 동원한 인권탄압에 책임이 있는 중국과 홍콩 관료들을 제재할 것을 요구했다.

중국과의 투자협정 체결 합의에 대해서는 "홍콩의 자치 및 자유, 기본권을 보호하기 위한 지렛대로 활용하기 위해 중단됐어야 한다"며 강하게 유감을 표했다.

EU 의회는 또 "홍콩과 신장(新疆) 위구르, 티베트에서 벌어지고 있는 중대한 인권 침해를 고려하지 않고 서둘러 협정 체결에 합의함으로써 전세계 인권을 보호해야 할 EU에 대한 신뢰를 저해할 위험을 자초했다"고 꼬집었다.

이어 "앞으로 투자협정을 자세히 들여다볼 것이며 투자협정 비준시 중국의 인권 상황을 감안하겠다"고 덧붙였다.

이에 대해 화춘잉(華春瑩) 중국 외교부 대변인은 "중국 내정과 홍콩에 대한 난폭한 간섭으로 단호히 반대한다"면서 "중국에 대한 어떤 내정간섭도 중단하라"고 촉구했다.

EU 위원회와 중국은 지난해 12월30일 상호 시장에 대한 접근 및 투자 확대 차원에서 투자협정 체결에 합의한 바 있다.

