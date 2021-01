전남도교육청, 평준화 지역 일반고 등 25일 발표

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 오는 25일 2021학년도 평준화 지역(목포·여수·순천) 후기고(일반고 및 자율형 공립고) 28교에 대한 학교 배정을 발표한다고 22일 밝혔다.

관내 평준화 지역 후기고는 28개교(목포 11교, 여수 5교, 순천 10교)로 총 인가학급은 227학급이며, 2021학년도 학군 별 추첨 배정 인원은 목포 1701명, 여수 1311명, 순천 2032명 등 총 5044명이다.

학교 배정은 선지원 후추첨 방식으로 이뤄지며, 배정 인원은 등급별 일반 배정자와 우선 배정자로 구분된다. 목포·순천은 1~7지망, 여수는 1~4지망 희망학교 순으로 학교 등급별 정원의 100%까지 무작위 전산 추첨으로 배정한다.

우선 배정자는 등급과 관계없이 1희망 학교에 배정된다. 체육특기자, 다자녀가정 학생, 지체장애인, 부모장애 학생, 형제자매장애 학생, 소년소녀가장 학생과 정원 외 지원자인 국가유공자 자녀 등이 우선 배정자에 해당한다.

이번 평준화 지역 후기고 추첨 배정식은 전날 코로나19 감염증 예방을 위해 외부 참관인 없이 도교육청 관계자와 목포·여수·순천 고등학교입학추첨관리위원회 등이 참석한 가운데 도교육청과 목포·여수·순천교육지원청을 연결해 온라인 영상회의로 진행했다. 배정 추첨 결과 제1~2지망 배정 비율은 목포 87%, 여수 84%, 순천 80%로 다수의 학생이 원하는 학교에 배정했다.

배정 결과는 25일 오전 10시 도교육청 홈페이지에 접속해 개인별로 직접 확인할 수 있다. 소속 중학교는 나이스 고입전형시스템을 통해 제공된다. 배정 통지서는 출신 중학교에서 개별적으로 교부되며, 각 고등학교별로 학교 홈페이지 및 SNS로 등록과 신입생 오리엔테이션에 관한 사항을 안내할 방침이다.

각 고등학교 예비소집은 코로나 방역을 위해 학교 상황에 따라 온라인이나 다양한 비대면 방식으로 실시한다. 학생들은 내달 2일부터 10일까지 배정받은 고등학교에서 등록을 마쳐야 한다.

