올해 예산 8억원으로 약 200여대 지원

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 양산시가 암과 호흡기 질환의 원인이 되는 초미세먼지를 줄이기 위해 팔을 걷고 나섰다.

양산시는 미세먼지 저감대책의 일환으로 노후 경유차를 폐차하고 LPG화물 신차를 구입하면 보조금을 지원한다고 22일 밝혔다.

1대당 400만원씩 총 200대를 지원한다. 신청기간은 27일부터 내달 16일까지다. 자세한 내용은 양산시청 홈페이지에서 확인하면 된다.

시 관계자는 “노후 경유차에서 배출되는 미세먼지 및 질소산화물 등 유해성이 높은 대기오염물질을 줄이기 위한 사업에 많은 시민들이 동참해 줄 것을 바란다”며 “깨끗하고 쾌적한 대기환경조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.

