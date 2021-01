방송채널 대가산정 개선 협의회 운영…위원장에 김도연 교수

[아시아경제 조슬기나 기자]방송통신위원회와 과학기술정보통신부(는 유료방송 사용료 배분구조 등에 대한 합리적인 개선방안을 마련하기 위한 '방송채널 대가산정 개선 협의회'를 공동 운영한다고 22일 밝혔다.

이는 현행법상 방송사업자간에 자율적 합의로 결정되고 있는 방송채널 사용대가와 관련해 계약과정에서 분쟁이 지속 발생하고 방송송출 중단 상황·소송까지 이어짐에 따른 것이다. 이로 인해 시청권이 위협받을 우려가 제기되자 사전에 방지할 합리적인 개선방안 마련의 필요성이 높아지고 있다. 앞서 관계 부처가 발표한 2021년 업무계획의 일환이기도 하다.

협의회는 방송 학계 및 전문가, 연구기관, 방송사업자 단체, 정부 등 총 14명이 참여한다. 위원장은 김도연 국민대 언론정보학부 교수가 맡아 운영한다.

오는 27일 개최되는 첫 번째 회의에서는 '유료방송시장의 재원구조 및 프로그램 사용료 배분방식 현황'에 대해 논의할 예정이다. 향후 회의 운영과정에서 보다 폭넓은 의견수렴을 위해 방송사업자 뿐만 아니라 외부 전문가의 자문 등도 진행하게 된다.

아울러 협의회는 유료방송 프로그램 사용료 배분기준, 프로그램 사용료 지급현황 및 지급비율 등 콘텐츠 거래시장 현황을 분석하고, 방송사업자와 콘텐츠사업자 간 공정거래를 위한 사용료 배분구조, 합리적인 채널 계약방안 등 프로그램 사용료와 관련된 제도개선 방안에 대해서도 의견을 나눌 예정이다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr