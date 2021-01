트럼프 탄핵안, 이르면 22일 상원에

매코널 원내대표 "대비할 시간 줘야…2월까지 표결 미루자"

[아시아경제 박병희 기자] 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 퇴임함에 따라 미국 상원이 언제 트럼프 전 대통령에 대한 탄핵안을 표결할 지 관심이 커지고 있다. 미치 매코널 공화당 상원 원내대표가 앞서 지난 13일(현지시간) 하원 탄핵안 표결이 끝난 뒤 상원 표결을 트럼프 전 대통령의 퇴임 이후 진행하겠다는 입장을 밝혔기 때문이다.

21일 CNN에 따르면 여전히 트럼프 전 대통령에 대한 상원의 탄핵 표결 시기에 대한 입장은 엇갈린다. CNN은 관계자 두 명을 인용해 하원이 이르면 22일 탄핵 소추안을 상원에 송부할 것이라고 전했다. 하원은 지난 13일 찬성 232표, 반대 197표로 탄핵안을 통과시켰다. 낸시 펠로시 하원의장은 상원이 원한다면 언제든지 탄핵 소추안을 상원으로 보낼 수 있다고 말했다.

하지만 CNN은 또 매코널 원내대표가 탄핵 표결을 2월에 진행하기를 원한다고도 전했다. 다수의 공화당 상원의원들에 따르면 매코널 원내대표는 21일 전화회의를 통해 상원 표결을 2월까지 미루자는 입장을 밝혔다. 트럼프 전 대통령과 그의 법무팀에 탄핵 공판에 대비할 시간을 2주 가량 줘야 한다는 이유에서다.

이는 매코널 원내대표가 트럼프 전 대통령 탄핵에 찬성한다는 뉘앙스를 풍겼던 지난 20일과는 다소 다른 입장을 나타낸 것이다. 당시 매코널은 트럼프 전 대통령이 의회에 난입한 시위대를 자극했다고 밝혔는데 이는 탄핵 지지 발언으로 해석됐다.

한편 민주당 내에서도 당장 상원의 탄핵 절차와 관련해 엇갈린 의견이 나온다. 의회가 조 바이든 대통령이 지명한 각료들에 대한 인준을 우선 처리해 대통령에게 힘을 실어줘야 한다는 의견이 나오고 있는 것이다. 상원 탄핵을 장담할 수 없다는 점도 민주당 입장에서는 고민스러운 부분이다. 과반으로 탄핵 여부를 결정하는 하원과 달리 상원에서는 재적 의원의 3분의 2 이상(67명)이 찬성해야 탄핵이 결정된다.

