[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일

◆ 현대미포조선=지난해 12월 누계 수주액 23억1600만달러

◆ 한국조선해양=자회사 현대중공업, 지난해 12월 누계 수주액 53억600만달러

◆ 미래에셋생명=자회사 미래에셋금융서비스 700억원 규모 유상증자, 미래에셋금융서비스에 700억원 출자

◆ 태경케미컬=보통주 1주당 200원 현금배당 결정

◆ 현대일렉트릭=미국 알라바마법인에 326억원 규모 채무보증 결정

◆ 아시아나항공=계열사 에어서울에 300억원 자금 대여 결정

◆ 한라=김포 디원시티 시그니처 지식산업센터 수분양자에게 686억원 규모 채무보증 결정

◆ SG세계물산=자회사 서울인에 160억원 자금 대여 결정

