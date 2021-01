초대 공수처장 "진리는 따르는 자 있고, 정의·공정은 반드시 이뤄진다"

[아시아경제 최대열 기자] 김진욱 초대 고위공직자범죄수사처장은 21일 취임하고 바로 일을 시작했다. 이날 열린 출범식에서 그는 "누구도 가지 않았던 이 길에 도전하면서 국민의 눈높이에서, 국민과 소통하며, 국민과 함께 이 길을 걸어가고자 한다"며 "주권자인 국민 여러분께서 부여해 주신 공수처의 권한을 국민 여러분께 되돌려 드리고자 한다"고 말했다.

다음은 이날 취임사 전문.

