코스피 지수가 3천을 돌파하며 주식투자 열풍이 불고 있는 21일 서울 종로구 교보문고를 찾은 시민들이 주식투자 및 재테크 관련 서적을 보고 있다./강진형 기자aymsdream@

