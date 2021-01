염태영 수원시장 "300억 재난지원금 선별 지원하겠다"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 염태영 수원시장이 설 전후 300억원 규모의 재난지원금을 선별 지급하겠다고 밝혔다.

염 시장은 21일 비대면으로 열린 신년 기자회견에서 "경기도가 재난기본소득을 보편적으로 지급하면 수원시는 좀 더 어려운 대상과 업종을 선정해 '핀셋 지원'을 할 계획"이라고 전했다.

염 시장이 이처럼 핀셋 지원을 결정한 것은 경기도 시장ㆍ군수협의회가 최근 소상공인과 특수형태 고용근로자 등 취약계층을 대상으로 선별 지급하기로 의견을 모은 데 따른 것이다.

앞서 도내 31개 시장ㆍ군수들은 인구 1인당 1만∼3만원의 재난기본소득 재원을 마련하고, 경기도를 보완하는 방식으로 지급대상을 선정하기로 의견을 모은 상태다.

염 시장은 이번 재난지원금 재원 확보를 위해 추가경정예산에서 300억원 안팎을 마련하기로 하고, 시의회와 적극 협의하겠다고 약속했다.

이재명 경기지사는 전날 온라인 기자회견을 열고 "전 도민에게 10만원씩 2차 재난기본소득을 지급하겠다"고 공식 발표했다.

그는 그러면서 "도내 시ㆍ군들은 경기도가 보편 지원하니까 재정 여력 문제도 있어서 경기도 보편 지원에서 추가 지원할 곳을 선별 지원하기로 대체적인 합의를 본 것 같다"고 설명했다.

염 시장은 이외에도 "올해 시정 최대 목표는 감염병으로부터 시민의 안전을 확보하는 것"이라며 "조직개편을 통해 장안구보건소에 감염병관리과를 만들고 4개 구 보건소에는 감염병 대응팀을 신설하겠다"고 전했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr