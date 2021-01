네이버, BGF리테일과 '맞손'…기술 기반 차세대 편의점 구축

[아시아경제 부애리 기자] 네이버가 BGF리테일과 손을 잡았다. 양사는 중소사업자(SME) 상생 모델을 개발하고, 기술 기반의 새로운 편의점 환경을 구축한다.

네이버는 "BGF리테일과 업무협약(MOU)을 맺고 온·오프라인 결합을 통한 새로운 고객 경험 제공에 나선다"고 21일 밝혔다.

양사는 온·오프라인 플랫폼을 연계한 다양하고 실험적인 협업, 클라우드·인공지능(AI) 등 디지털 기술의 현장 도입, 기술 기반의 차세대 편의점 구축, 중소사업자(SME) 상생 모델 개발 등 협력 관계를 구축해나갈 계획이다.

양사는 SME와 상생할 수 있는 사회적 가치 창출을 위해 장기적으로 함께 노력을 이어나간다. 예를들어 온·오프라인 데이터 기반의 판매 제품 추천을 통해 편의점 점주의 매출 향상에 기여하거나, 네이버 인기 스마트스토어 판매자가 선별한 상품들을 CU 편의점에서 판매할 수 있도록 연결해주는 것도 가능하다.

한성숙 네이버 대표는 "온라인과 오프라인에서의 고객 경험이 융합되며 급변해가는 사업 환경 속에서, BGF리테일과 함께 새로운 가치를 창출할 수 있는 다양한 실험을 해나갈 것"이라고 밝혔다.

이건준 BGF리테일 대표는 "양사가 가진 업계 최고 수준의 경쟁력이 유기적으로 합쳐져 다양한 시너지 창출이 기대된다"며 "CU는 네이버와 함께 편의점의 혁신을 선도하며 고객에게 최적의 편의와 새로운 가치를 제공할 것"이라고 말했다.

한편 네이버와 BGF리테일은 앞서 스마트주문을 통한 편의점 배달 서비스, CU편의점 네이버페이 오프라인 결제 등 다양한 분야에서 협업을 진행해온 바 있다.

