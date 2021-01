<전보>

▶사회적가치경영부장 신두식 ▶기획조정부장 김홍태 ▶정보보호실장 남성모 ▶리스크총괄부장 김경록 ▶은행금투관리부 금융소비자보호지원TF (부서내실장급) 윤재호 ▶저축은행관리부장 진호정 ▶예금보험연구센터장 임일섭 ▶자산회수부장 임상옥 ▶기금관리실장 진주태 ▶기금운용실장 신재민 ▶조사총괄부장 이상조 ▶프놈펜사무소장 조계황 ▶비서실장 윤성욱 ▶외부 파견(파산재단) 박동섭 ▶외부 파견(금융감독원) 안병율 ▶외부 파견(국방대학교) 윤철희 ▶외부 파견(경찰대학교) 김동석 ▶외부 파견(한국은행) 이원준

<신규보임>

▶예금보험연구센터 부센터장 임종호 ▶외부 파견(서울지역통할실장) 강호성 ▶외부 파견(통일교육원) 이종수

