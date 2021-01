[아시아경제 이선애 기자] 씨에스윈드 씨에스윈드 112610 | 코스피 증권정보 현재가 169,000 전일대비 3,500 등락률 -2.03% 거래량 107,984 전일가 172,500 2021.01.20 10:06 장중(20분지연) 관련기사 1월 바이든 정부 출범에 기대감 높이는 신재생 에너지주씨에스윈드, 주가 15만 3000원 (-7.55%)… 게시판 '북적'[클릭 e종목] "한화솔루션의 '깜짝' 증자…자금 활용 전략은 식상해" close 는 Vestas Wind Technology Vietnam LLC와 153억5400만원 규모의 공급계약(WIND TOWER)을 체결했다고 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 1.9%에 해당하는 금액이다.

