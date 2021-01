롯데마트, 엠쿠폰 앱 리뉴얼 기념 먹거리 할인 행사

[아시아경제 문혜원 기자]롯데마트가 ‘롯데마트 엠쿠폰’ 애플리케이션(앱)을 ‘롯데마트GO(고)’로 리뉴얼 한 것을 기념해 21일부터 27일까지 전 점에서 다양한 먹거리 할인 행사를 진행한다.

롯데마트 엠쿠폰은 지난 2015년 첫 선을 보인 롯데마트 쿠폰 전용 앱으로 개인 맞춤형 쿠폰은 물론 다양한 콘텐츠 서비스 등을 제공해왔다. 기존의 혜택은 그대로 유지하면서 이달 말부터 강변점과 수완점을 시작으로 새로운 혜택을 추가해 선보인다.

롯데마트는 롯데마트GO를 통해 고객을 오프라인 매장으로 유인하고 오프라인 매장에 방문한 고객들이 편리하게 쇼핑할 수 있도록 다양한 서비스를 제공할 계획이다.

우선 리뉴얼 오픈을 기념해 ‘미국산 LA식 갈비(1.8kg·냉동·미국산)’를 행사 카드(롯데·신한·KB국민·NH농협)로 결제하면 4만4000원에, 롯데마트GO 회원이 행사 카드로 결제하면 3만6300원에 구입할 수 있다.

휴지와 세제, 샴푸, 린스 등 인기 생활용품 등을 기존 판매가 대비 최대 50% 할인 판매한다.

엘포인트 회원 대상 적립 행사도 진행해 행사 기간에 한 상품당 최대 500점의 엘포인트를 제공한다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr