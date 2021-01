[아시아경제 황윤주 기자] 현대중공업그룹의 조선 지주사인 한국조선해양은 한국 KSS해운과 9만1000 입방미터(㎥)급 이중연료 액화석유가스(LPG) 운반선 1척의 건조 계약을 체결했다고 19일 밝혔다. 계약 규모는 875억원이다.

이번에 수주한 선박은 길이 230m·너비 36.6m·높이 23.6m 규모로, 2022년 하반기 선주사에 인도돼 태국 최대 국영석유회사인 PTT사에 용선용으로 투입될 예정이다.

한국조선해양은 KSS해운과 초대형 LPG선 12척을 포함해 현재까지 총 16척의 건조계약을 체결했다.

