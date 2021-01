[아시아경제 유인호 기자]

◇ 과장 인사

▲ 혁신행정담당관 송찬식 ▲ 외교정보보안담당관 서정혁 ▲ 의전총괄담당관 신동우 ▲ 의전행사담당관 이강준 ▲ 외교사절담당관 강대성 ▲ 아태2과장 강현철 ▲ 아태지역협력과장 서은영 ▲ 동남아1과장 황유실 ▲ 북미1과장 한우용 ▲ 북미2과장 김현수 ▲ 중남미협력과장 최인택 ▲ 영사서비스과장 이지호 ▲ 재외국민보호과장 신덕 ▲ 해외안전지킴센터장 최강석 ▲ 국제안보과장 김수은 ▲ 정책공공외교1과장 이충건 ▲ 북미유럽경제외교과장 양서진 ▲ 북핵정책과장 허정미 ▲ 대북정책협력과장 허인선 ▲ 국립외교원 연구행정과장 곽삼주

◇ 팀장 인사

▲ 언론담당관실 공보팀장 천의진 ▲ 언론담당관실 해외언론팀장 박미조 ▲ 운영지원담당관실 재무·복지팀장 이동규 ▲ 영사서비스과 영사지원팀장 이수영 ▲ 국제안보과 대테러협력팀장 장성화 ▲ 기후변화외교과 기후변화외교팀장 조창연

