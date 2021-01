"野 경선 개방하자" 안철수 요구에…정청래 "국민의힘이 희생양 되달란 뜻"

"안에 들어가 먹힐 생각 없으니 국힘 밖에서 먹고 싶다는 것"

安 대표 "공당 대표에게 소속 당 탈당하라는 것 무리한 이야기"

[아시아경제 임주형 기자] 정청래 더불어민주당 의원이 19일 안철수 국민의당 대표의 이른바 '경선 플랫폼 개방' 요구에 대해 "밖에서 국민의힘을 먹고 싶다는 뜻이다"라고 평가했다. 안 대표는 이날 오는 4·7 서울시장 보궐선거 야권 후보 단일화와 관련, 제1야당인 국민의당의 경선 플랫폼을 야권 전체에 개방해 달라고 촉구했다.

정 의원은 이날 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "안철수의 속뜻은 한마디로 '국민의힘 안에 들어가 먹힐 생각은 없고, 국민의힘 밖에서 국민의힘을 먹고싶다. 그러니 국민의힘 지지자들이여! 지지율 떨어지지 않게 나를 계속 지지해 달라'는 것이다"라고 주장했다.

이어 "결론적으로 '나는 손해 보기 싫다, 국민의힘이 제단의 희생양이 돼 달라, 내가 제사권을 갖겠다' 는 안철수의 생각이 위와 같다고 본다"고 덧붙였다.

안 대표는 이날 국회 기자회견에서 국민의힘 서울시장 본경선에 참여하겠다는 의사를 밝혔다. 다만 '국민의힘 경선 플랫폼을 야권 전체에 개방해 달라'는 취지로 촉구했다.

안 대표는 "신년 여론조사에 나타났던, 야권에 기대를 모아주었던 민심이 지속될지 의문"이라며 "야권은 또다시 패배의 길로 들어서게 될지도 모른다"고 지적했다.

이어 "제1야당이 주도권을 갖고 야권 승리를 위한 게임메이커가 되어 달라"며 "이 개방형 경선플랫폼을 국민의힘 책임 하에 관리하는 방안까지 포함해서, 가장 경쟁력 있는 야권 단일 후보를 뽑기 위한 실무논의를 조건 없이 시작하자"고 제안했다.

그러면서 "선거를 앞두고 공당의 대표에게 소속 당을 탈당하고 우리 당에 입당하라는 것은 처음부터 무리한 이야기"라며 "국민의힘이 제1야당으로서 역할을 하겠다는 의도는 이해하지만, 현실적으로 존재하는 다양한 야권 지지층의 요구를 고려하지 않은 일방적인 요구는 합리적이지 않다"고 지적했다.

국민의당 대표인 안 대표가 국민의힘에 입당해 경선에 참여하는 것은 받아들이기 힘들다는 취지의 발언으로 풀이된다. 실제 국민의당 내에서는 앞서 안 대표의 국민의힘 입당 후 경선 참여 방언에 대해 부정적인 목소리가 나온 바 있다.

지난달 22일 권은희 국민의당 원내대표는 한 라디오 방송과 인터뷰에서 "현재 상황에서 (안 대표의 국민의힘 입당은) 좋은 선택이 아닌 것 같다"며 "단일화 방법에 대해 의견이 다양하게 분출이 되는 상황이라, 논의를 해봐야 한다"고 밝혔다.

또 안 대표는 이날 '경선 플랫폼 개방' 제안에 대해 "완전히 새로운 방식은 아니다"라며 "미국 민주당에서도 이미 실행하고 있다. 민주당 당원이 아니라도 모든 후보에게 문호를 개방해, 공화당 후보에 대항하는 필승 후보를 선출해 왔다"고 설명했다.

그러면서 "누가 단일 후보로 선출되더라도 그의 당선을 위해 앞장서 뛰겠다고 대국민 서약을 하자"며 "네거티브가 아닌, 포지티브 선거를 하고 결과에 승복할 것"이라고 강조했다.

