북서쪽에서 들어 온 찬 공기의 영향으로 전국의 기온이 큰 폭으로 떨어지며 한파특보가 발효된 19일 서울 여의도 한강변 꽁꽁 얼어 있다. 이번 추위는 내일 낮부터 차츰 풀리며 평년 기온을 회복할 것으로 예보됐다./김현민 기자 kimhyun81@

