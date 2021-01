"코로나19 돌봄공백 채운다"…복지부, 긴급돌봄사업 시행

취약계층에 돌봄 인력 지원

[아시아경제 김지희 기자] 보건복지부가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 유행으로 돌봄 공백이 발생한 가정, 사회복지시설, 의료기관 등에 돌봄 인력을 긴급 지원한다.

보건복지부는 '2021년 사회서비스원 코로나19 긴급돌봄 사업'을 시행한다고 19일 밝혔다. 사회서비스원 긴급돌봄 사업은 코로나19 재유행으로 기존에 이용하던 돌봄서비스가 중단되거나, 종사자·가족의 확진으로 아동·장애인·노인 등 취약계층이 돌봄 사각지대에 방치되지 않도록 돌봄 인력을 지원하는 사업이다.

복지부는 사회서비스원과 함께 돌봄인력 모집·교육 사업도 시작한다. 코로나19 긴급돌봄 사업을 실시하는 사회서비스원은 서울, 대구, 경기, 경남, 광주, 세종, 충남, 대전, 인천, 강원, 전남 등 11개 시도에 설치돼 있다.

이번 사업은 코로나19 발생 초기부터 대구시를 비롯한 일부 시도 사회서비스원에서 가정, 복지시설과 의료기관 등에 긴급돌봄을 제공해 온 사업을 확대 시행하는 것이다. 지원이 필요한 가정과 사회복지시설은 주소지 행정복지센터와 인근 시도 사회서비스원에 신청하면 서비스를 이용할 수 있다.

박인석 복지부 사회복지정책실장은 “앞으로도 재난상황에서 사회서비스원이 긴급돌봄과 같은 공익성 높은 필수적인 서비스를 제공하는 등 민간 사회서비스 제공기관의 기능을 보완하는 역할을 안정적으로 수행할 수 있도록 즉각 대응 체계를 구축해나가겠다"고 말했다.

