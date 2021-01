정은경 "코로나 일년, 최대 과제는 신속·안전한 백신접종…2월 시스템 개통"(상보)

[아시아경제 서소정 기자] 국내 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 발생 일년이 다가오는 가운데 정은경 중앙방역대책본부장이 올해 최대 방역 과제로 '코로나19 백신 접종의 신속·안전한 시행'을 꼽았다.

정은경 중앙방역대책본부장은 18일 정례브리핑에서 "올해 가장 큰 과제는 코로나19 예방접종을 얼마나 안전하게 또 신속하게 잘 시행할 것이냐라고 생각한다"고 밝혔다.

정 본부장은 "올해는 진단검사와 역학조사, 격리와 치료 등 방역적인 대응, 사회적 거리두기 조치, 사망률을 줄이기 위한 의료적인 대응 인프라를 강화하면서 향후 백신과 치료제로 대응할 수 있도록 장기 전략을 잘 마련하는 게 가장 큰 과제"라고 강조했다.

접종대상자 시스템 통해 예약…2월부터 단계적 개통

방역당국은 코로나19 백신 접종을 위한 관리 시스템을 다음 달부터 순차 개통해 사전예약을 받기로 했다. 정확한 예방접종 정보와 접종 관련 대국민 서비스를 제공하기 위해 관련 시스템 개편을 추진 중이며, 2월부터 단계적으로 개통할 계획이다. 현재 접종대상자가 시스템을 통해 예약, 접종일정과 장소에 대한 안내, 접종 증명서 발급 등의 서비스를 제공받을 수 있도록 준비중이다.

또 코로나19 예방접종을 앞두고 지난 12일 '예방접종대응협의회'를 처음 열어 각 부처별 지원역할과 세부이행과제를 확정해 추진하고 있다.

정 본부장은 "식약처의 백신전담심사팀을 구성해서 가동 중에 있으며, 백신의 수입, 해외유통과 관련해서는 국토부가 항공수송지원T/F를 구성했다"면서 "국내 백신의 보관·유통 관련해서는 국방부가 수송지원본부를 구성해서 백신에 대한 유통을 관제·통제하게 된다"고 말했다.

그는 "지자체의 접종시행 관련해서는 행안부가 이미 코로나19 예방접종지원단을 구성해서 가동 중"이라며 "접종센터의 확보, 위탁 의료기관의 지정 등 지자체의 접종기관 준비가 조속히 이뤄지도록 행안부와 지원 중이며, 1월 말까지 예방접종시행계획을 확정해 말씀드리겠다"고 설명했다.

정은경 "가장 어려운 점, 방역과 일상 균형점 찾는 것"

정 본부장은 국내 코로나 발생 일년을 맞아 방역당국의 고민과 어려움도 털어놨다. 그는 방역당국 입장에서 가장 힘들었던 점은 무엇이냐는 질문에 "힘든 게 너무 많아 다 답변드리기 좀 쉽지 않다"면서 "가장 어려운 것은 방역과 일상의 균형점을 찾는 것"이라고 토로했다.

특히 정 본부장은 "사회적 거리두기 수위 관련 경제와 방역적인 효과를 모두 고려해야 하고, 예전에 경험해보지 못한 방역적 조치들이었기 때문에 이 부분에 대한 균형을 잡고 적절한 조치를 하는 것이 아직도 어려운 숙제"라고 덧붙였다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr