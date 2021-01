안영규 인천시 행정부시장 취임

[아시아경제 박혜숙 기자] 안영규(55·사진) 인천시 행정부시장이 18일 취임했다.

안 부시장은 신종 코로나 바이러스감염증(코로나19) 상황을 고려해 이날 취임식을 생략하고 코로나19 대응과 대설·한파 등 재난 대비 상황을 점검하는 것으로 공식업무를 시작했다

안 부시장은 1990년 26회 기술고시에 합격해 인천시에서 공직생활을 시작했다. 인천경제자유구역청 계획총괄과장, 인천시 건설교통국장을 거쳐 국민안전처 재난예방정책관, 행정안전부 재난관리실장 등을 역임했다.

인천경제청에 재직하는 동안 송도국제업무단지(1·3공구)와 송도랜드마크시티(6·8공구) 등 현재 송도국제도시의 기틀을 마련한 도시계획 전문가이며, 행안부에서는 다년간 재난안전분야에 근무한 경험으로 재난대응·위기관리 적임자로 평가받고 있다.

안 부시장은 "30여 년간의 지방·중앙부처 근무경험과 지혜를 모아 지역 주요현안과 역점사업이 성공적으로 추진될 수 있도록 모든 열정을 쏟겠다"고 취임소감을 밝혔다.

