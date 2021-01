'달러 쌀 때 사두자'…12월 외화예금 942억달러 또 사상최대

[아시아경제 김은별 기자] 지난달 거주자 외화예금이 다시 사상 최대 기록을 갈아치웠다. 원·달러 환율이 하락세를 보이자 개인들이 '저가 매수' 성격으로 달러 예금을 늘린 것이 영향을 미쳤다.

한국은행이 18일 발표한 '12월 중 거주자 외화예금 동향'에 따르면 지난달 말 기준 외국환은행의 거주자 외화예금 잔액은 942억달러로 집계됐다. 이는 직전 기록인 12월말(936억1000만달러)보다 5억9000만달러 많은 역대 최대 규모다.

거주자 외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내 6개월 이상 거주한 외국인, 국내 진출한 외국 기업 등의 국내 외화예금을 말한다.

외화예금은 지난해 6월부터 3개월 연속 최대 기록을 갈아치우다가 9월(-31억달러) 잠시 줄었지만, 이후 다시 10월부터 석 달째 기록 경신 행진을 이어가고 있다.

주체별로는 기업예금(743억9000만달러)이 한 달 새 2억달러 감소했지만, 개인예금(198억1000만달러)은 7억9000만달러 늘었다.

통화 종류를 보면 달러화 예금(800억4000만달러)이 11월말보다 1억8000만달러 증가했고, 유로화(47억1000만달러)와 엔화(54억4000만달러)도 각 2억1000만달러, 1억1000만달러 불었다. 특히 달러화 개인 예금이 7억3000만달러나 증가했다. 위안화(19억8000만달러)의 경우 1억2000만달러 감소했다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr