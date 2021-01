[아시아경제 배경환 기자] 서울동부구치소 전수검사에서 남성 수용자 1명이 추가 확진 판정을 받았다.

18일 법무부는 전날 동부구치소를 대상으로 진행한 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 10차 전수검사에서 신규 확진자가 1명 확인됐다고 밝혔다. 나머지 수용자들과 직원들은 모두 음성 판정을 받았다.

이에 따라 이날 오전 8시 기준 전국 교정시설 누적 확진자는 1257명으로 전날보다 1명 증가했다.

현재 교정시설에서 치료를 받는 확진 수용자는 모두 667명으로 동부구치소 427명, 경북북부2교도소 221명, 광주교도소 15명, 서울구치소 4명 등이다.

