수도권 실내 체육시설 운영이 재개된 18일 서울의 한 헬스장에서 시민들이 운동을 하고 있다. 방역당국은 수도권의 카페와 실내 체육시설, 노래 연습장 등의 다중 이용시설에 대한 사회적 거리두기 조치 일부를 완화했다. 이날부터 카페는 밤 9시까지 매장 내 취식이 가능하고 헬스장은 8㎡당이용 인원 1명으로 제한해 운영할 수 있다./김현민 기자 kimhyun81@

